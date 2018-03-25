У Кишиневі відзначили 100-річчя об’єднання Бессарабії й Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У столиці Молдови Кишиневі тисячі людей відзначили 100-річчя об’єднання Бессарабії й Румунії. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Захід на площі Великого національного зібрання був організований групами з Молдови та Румунії, які закликають до об’єднання цих двох країн.
Організатори заявляють, що в акції взяли участь приблизно 100 тисяч людей, водночас поліція повідомляє лише про сім тисяч.
Під час заходу його організатори зачитували “декларацію єдності”. Серед спікерів був колишній президент Румунії Траян Бесеску. Він заявив, що інтеграція Румунії і Молдови є “єдиним шляхом” повернути собі гідність.
Як повідомляв УНН, нещодавно у парламенті Молдови зареєстрували декларацію про об'єднання з Румунією.