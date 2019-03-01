В Кировоградской области нашли пропавшего семиклассника
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 марта. УНН. В Кировоградской области вчера пропал 12-летний мальчик. Сейчас его нашли. Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Кировоградской области, передает УНН.
Так, Добровеличевское отделение полиции ГУНП в области устанавливало местонахождение несовершеннолетнего Сакари Олега Николаевича 16.08.2006 года.
Парень - уроженец г. Помошная, ученик седьмого класса Помошнянской СОШ №2.
28.02.2019 около 11:00 школьник вышел из дома и и исчез.
Ранее школьник неоднократно оставлял место проживания. Предполагалось, что он может скрываться и ночевать в подъездах или подвалах жилых домов.
Напомним, в Кривом Роге разыскивают 16-летнюю девушку.
Ранее сообщалось, что в Днепре из кинотеатра исчезла несовершеннолетняя.