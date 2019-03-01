У Кіровоградській області знайшли зниклого семикласника

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 березня. УНН. У Кіровоградській області вчора зник 12-річний хлопчик. Наразі його знайшли. Про це поінформували у відділі ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Кіровоградській області, передає УНН.

Так, Добровеличківське відділення поліції ГУНП в області встановлювало місцеперебування неповнолітнього Сакари Олега Миколайовича 16.08.2006 року народження.

Хлопець – уродженець м. Помічна, учень сьомого класу Помічнянської ЗОШ №2.

28.02.2019 близько 11:00 школяр вийшов з дому та і зник.

Раніше школяр неодноразово залишав місце проживання. Припускалося, що він може переховуватись та ночувати в під’їздах або підвалах жилих будинків.

Нагадаємо, у Кривому Розі розшукують 16-річну дівчину.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі з кінотеатру зникла неповнолітня.

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