У Кіровоградській області знайшли зниклого семикласника
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 березня. УНН. У Кіровоградській області вчора зник 12-річний хлопчик. Наразі його знайшли. Про це поінформували у відділі ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Кіровоградській області, передає УНН.
Так, Добровеличківське відділення поліції ГУНП в області встановлювало місцеперебування неповнолітнього Сакари Олега Миколайовича 16.08.2006 року народження.
Хлопець – уродженець м. Помічна, учень сьомого класу Помічнянської ЗОШ №2.
28.02.2019 близько 11:00 школяр вийшов з дому та і зник.
Раніше школяр неодноразово залишав місце проживання. Припускалося, що він може переховуватись та ночувати в під’їздах або підвалах жилих будинків.
Нагадаємо, у Кривому Розі розшукують 16-річну дівчину.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі з кінотеатру зникла неповнолітня.