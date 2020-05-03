В Кировоградской области 7 больных COVID-19 в тяжелом состоянии, из них 2 - на аппарате ИВЛ

Из них: 122 инфицированных чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома на самоизоляции.

125 больных госпитализированы 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 2 больных подключены к аппарату ИВЛ.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области зарегистрировали еще 5 новых случаев выздоровления от COVID-19.

Напомним, на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-1 9, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.