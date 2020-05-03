У Кіровоградській області 7 хворих на COVID-19 у важкому стані, із них 2 - на апараті ШВЛ
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на сьогодні, на Кіровоградщині від коронавірусу лікуються 257 людей.
Про це поінформували в прес-службі Кіровоградської ОДА, передає УНН.
Із них: 122 інфікованих почуваються задовільно й знаходяться вдома на самоізоляції.
125 хворих госпіталізовані: 7 пацієнтів знаходяться у важкому стані, із них 2 хворих підключені до апарату ШВЛ.
Як повідомляв УНН, у Кіровоградській області зареєстрували ще 5 нових випадків одужання від COVID-19.
Нагадаємо, на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.