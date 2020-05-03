Ще 5 людей одужало від коронавірусу на Кіровоградщині

Йдеться про: 3 жителів Кропивницького. Серед них - 13-річна дівчинка. Одужали й 2 жителів Кропивницького району (чоловік з с. Івано-Благодатне та жінка з с. Соколівка).

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Скред тих, хто одужав - 2 медпрацівниці Центру екстреної швидкої допомоги.

Нагадаємо, на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.