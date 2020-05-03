Еще 5 человек выздоровели от коронавируса в Кировоградской области

Речь идет о 3 жителях Кропивницкого. Среди них - 13-летняя девочка. Выздоровели и 2 жителей Кропивницкого района (мужчина из с. Ивано-Благодатное и женщина из с. Соколовки).

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Скред тех, кто выздоровел - 2 медработника Центра экстренной скорой помощи.

Напомним, на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.