Международная спецоперация: как ловили хакеров, атаковавших полтораста компаний по всему миру – Киберполиция Mezhdunarodnaya spetsoperatsi
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинские киберполицейские вместе с иностранными коллегами в ходе многоуровневой международной операции обезвредили транснациональную хакерскую группировку, которая атаковала 168 компаний в странах Европы, Азии и Америки. Об этом сообщает киберполиция в Telegram, передает УНН.
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“Департамент киберполиции совместно с коллегами из Европола, Евроюста, с привлечением правоохранителей Франции, Чехии, Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, Испании, Швеции, Японии и Канады провели масштабную международную операцию по обезвреживанию опасной хакерской группировки”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным полицейских, начиная с 2020 года злоумышленники атаковали вирусом-вымогателем 168 международных компаний в странах Европы и Америки.
Злоумышленники заражали серверы вредоносным программным обеспечением и похищали из них информацию, а данные на компьютерах жертв зашифровывали и делали непригодными для использования.
За восстановление доступа требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте.
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Отмечается, что украинские правоохранители провели массовые обыски на территории Киева.
В настоящее время французские компетентные органы расследуют уголовное производство по фактам, совершенным в составе организованной криминальной группировки, которые предусмотрены рядом статей Уголовного кодекса Франции.