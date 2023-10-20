Міжнародна спецоперація: як ловили хакерів, які атакували півторисотні компаній по всьому світу – Кіберполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Українські кіберполіцейські разом з іноземними колегами в ході багаторівневої міжнародної операції знешкодили транснаціональне хакерське угруповання, яке атакувало 168 компаній у країнах Європи, Азії та Америки. Про це повідомляє кіберполіція у Telegram, передає УНН.
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“Департамент кіберполіції спільно із колегами з Європолу, Євроюсту, із залученням правоохоронців Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади провели масштабну міжнародну операцію зі знешкодження небезпечного хакерського угруповання”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними поліцейських, починаючи з 2020 року зловмисники атакували вірусом-вимагачем 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки.
Злодії заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням та викрадали з них інформацію, а дані на комп’ютерах жертв зашифровували й робили непридатними для використання.
За відновлення доступу вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті.
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Зазначається, що українські правоохоронці провели масові обшуки на території Києва.
Наразі французькі компетентні органи розслідують кримінальне провадження за фактами, вчиненими в складі організованого кримінального угрупування, які передбачені рядом статей Кримінального кодексу Франції.