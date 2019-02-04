В Хмельницком исчезла мать и ее маленькая дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Хмельницком исчезла мать и ее несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Мать и дочь 2011 года рождения вчера ушли из дома не вернулись, их местонахождение неизвестно.
Открыто уголовное производство по п.1 ч.2. ст. 155 УК. Украина.
Как сообщал УНН, в Донецкой области без вести пропала несовершеннолетняя девушка 2001 рождения.
Напомним, в течение года ювенальные полицейские составили 70 600 административных протоколов. Среди них 41,3 тысячи - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Как сообщал УНН, работниками Национальной полиции Украины за сутки домой было возвращено 29 детей.