У Хмельницькому зникла мати та її маленька донька

Мати та донька 2011 року народження вчора пішли з дому не повернулися, їх місцезнаходження невідоме.

Відкрито кримінальне провадження за п.1 ч.2. ст.. 155 КК. України.



Як повідомляв УНН, у Донецькій області безвісти зникла неповнолітня дівчина 2001 року народження.



Нагадаємо, упродовж року ювенальні поліцейські склали 70,6 тисяч адміністративних протоколів. Серед них 41,3 тисячі – за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Як повідомляв УНН, працівниками Національної поліції України протягом доби додому було повернуто 29 дітей.