В Хмельницком задержали банду за нападение на ювелиров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Хмельницком полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на двух ювелиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Хмельницкой области.
"Сотрудники полиции Хмельницкой области задержали группу лиц по подозрению в совершении разбойного нападения на двух предпринимателей, которые занимались изготовлением ювелирных изделий", - сообщили в полиции.
Преступление было совершено 17 апреля 2019 года. Тогда трое мужчин в масках вблизи ресторана "Колизей" в Хмельницком напали на двух жителей Донецкой области, которые занимаются ювелирным делом.
Злоумышленники, распылив слезоточивый газ в салон автомобиля потерпевших, отобрали у них сумку, в которой было около 3,5 кг ювелирных изделий, более 150 тыс. гривен и ноутбук. С места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле Ford, который впоследствии сотрудники криминальной полиции нашли сожженным возле места совершения разбойного нападения.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). За такое преступление предусматривается лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
"Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей Хмельницкого. Сейчас всем трем мужчинам объявлено о подозрении в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах и совершенного организованной группой. Двум задержанным в качестве меры пресечения суд назначил содержание под стражей без возможности внесения залога", - указали в полиции.
Напомним, завершено расследование убийства ювелира в Киеве.