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Завершено розслідування вбивства ювеліра в Києві

Завершено розслідування вбивства ювеліра в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Столична прокуратура завершила розслідування вбивства ювеліра в Києві, яке сталося в березні 2019 року. Про це УНН повідомили у пресслужбі київської прокуратури. 

"Прокуратурою міста Києва спільно зі Слідчим управлінням ГУ НП в місті Києві завершено розслідування відносно трьох осіб за фактом розбійного нападу та вбивства столичного ювеліра у березні 2019 року в Києві (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ст. 257 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що учасники злочинної групи ретельно готувалися до нападу та вживали заходів конспірації, проводили візуальне спостереження за підприємцем, вивчали спосіб його життя та маршрути пересування.

Так, 5 березня 2019 року вказані особи підстерегли потерпілого біля житлового будинку на вулиці Флоренції в Дніпровському районі столиці. Один зі зловмисників сів в автомобіль підприємця та під погрозою пістолета вимагав віддати коштовності. Коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили. З місця вчинення злочину підозрювані втекли, не отримавши вигоду.

Після цього, вказані особи вирішили вчинити злочин проти родичів підприємця. 13 квітня 2019 року під час готування до цього злочину їх затримали правоохоронці.

Один з затриманих виявився колишнім працівником національної поліції, ще один – чинним працівником СБУ.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інші речові докази. Також у ході слідства зібрано докази причетності вказаних осіб до вчинення у 2017-2018 роках серії розбійних нападів на громадян із застосуванням вогнепальної зброї.

На даний час підозрюваним та їх захисникам відкриті матеріали кримінального провадження, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті. Підозрювані наразі перебувають під вартою.

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