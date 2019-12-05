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Завершено расследование убийства ювелира в Киеве

Завершено расследование убийства ювелира в Киеве

Киев  •  УНН

 • 10272 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Столичная прокуратура завершила расследование убийства ювелира в Киеве, которое произошло в марте 2019 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе киевской прокуратуры.

"Прокуратурой города Киева совместно со Следственным управлением ГУ НП в городе Киеве завершено расследование в отношении трех лиц по факту разбойного нападения и убийства столичного ювелира в марте 2019 года в Киеве (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч . 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ст. 257 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что участники преступной группы тщательно готовились к нападению и принимали меры конспирации, проводили визуальное наблюдение за предпринимателем, изучали образ его жизни и маршруты передвижения.

Так, 5 марта 2019 года указанные лица подстерегли потерпевшего возле жилого дома на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Один из злоумышленников сел в автомобиль предпринимателя и под угрозой пистолета требовал отдать драгоценности. Когда пострадавший начал сопротивляться, его застрелили. С места совершения преступления подозреваемые скрылись, не получив выгоду.

После этого, указанные лица решили совершить преступление против родственников предпринимателя. 13 апреля 2019 года во время приготовления к этому преступлению их задержали правоохранители.

Один из задержанных оказался бывшим работником национальной полиции, еще один - действующим сотрудником СБУ.

Во время проведения обысков по месту жительства задержанных изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства. Также в ходе следствия собраны доказательства причастности указанных лиц к совершению в 2017-2018 годах серии разбойных нападений на граждан с применением огнестрельного оружия.

В настоящее время подозреваемым и их защитникам открыты материалы уголовного производства, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемые сейчас находятся под стражей.

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