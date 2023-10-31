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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Хмельницком отработала ПВО - городской голова

Киев • УНН

 • 115856 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Хмельницком были слышны взрывы, там во время воздушной тревоги отработали украинские зенитчики. Об этом сообщил в телеграмме мэр Хмельницкого Александр Симчишин, передает УНН.

В Хмельницком отработала ПВО - городской голова

Цитата

«Спасибо силам ПВО за качественную и результативную работу! Держим строй!», — сообщил Семчишин.

Подробности

Первый заместитель руководителя Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что при отражении воздушной атаки пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Воздушная тревога на Хмельнитчине начала раздаваться в 03:31.

В ночь на 31 октября ПВО Украины также работала в Николаевской области по ударным беспилотникам россиян.

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