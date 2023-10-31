В Хмельницком отработала ПВО - городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Хмельницком были слышны взрывы, там во время воздушной тревоги отработали украинские зенитчики. Об этом сообщил в телеграмме мэр Хмельницкого Александр Симчишин, передает УНН.
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«Спасибо силам ПВО за качественную и результативную работу! Держим строй!», — сообщил Семчишин.
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Первый заместитель руководителя Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что при отражении воздушной атаки пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.
Воздушная тревога на Хмельнитчине начала раздаваться в 03:31.
В ночь на 31 октября ПВО Украины также работала в Николаевской области по ударным беспилотникам россиян.