У Хмельницькому відпрацювала ППО - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Хмельницькому було чути вибухи, там під час повітряної тривоги відпрацювали українські зенітники. Про це повідомив у телеграмі мер Хмельницького Олександр Симчишин, передає УНН.
Цитата
«Дякуємо силам ППО за якісну і результативну роботу! Тримаймо стрій!», — повідомив Семчишин.
Деталі
Перший заступник керівника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що під час відбиття повітряної атаки постраждалих та пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає.
Повітряна тривога на Хмельниччині почала лунати о 03:31.
У ніч на 31 жовтян ППО України також працювала у Миколаївській області по ударних безпілотниках росіян.