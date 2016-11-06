В Хмельницком в ДТП авто патрульной полиции столкнулось с такси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Хмельницком в ДТП столкнулись патрульный «Приус» и такси. Водитель такси погиб. Об этом кореспонденту УНН сообщили очевидцы происшествия.
По словам людей, автомобиль патрульной полиции с включенными "синими" маячками двигался по улице Проспект Мира. В то же время разворачивался автомобиль службы такси. Произошло столкновение. На место ДТП прибыла карета "скорой".
Водитель автомобиля «такси» скончался от полученных травм по дороге в больницу. Травмы получил и один из патрульных полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Информацию о ДТП с участием автомобиля патрульной полиции подтвердили в пресс-службе ведомства.