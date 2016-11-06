У Хмельницькому у ДТП авто патрульної поліції зіткнулось з таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Хмельницькому у ДТП зіткнулись патрульний “пріус” і таксі. Водій таксі загинув. Про це кореспонденту УНН повідомили очевидці події.
За словами людей автомобіль патрульної поліції з увімкненими “синіми” маячками рухався вулицею Проспект Миру. Водночас розвертався автомобіль служби таксі. Відбулося зіткнення. На місце ДТП прибула карета “швидкої”.
Водій автомобіля “таксі” помер від отриманих травм по дорозі до лікарні. Травми отримав і один з патрульних поліції . На місці події працює слідчо-оперативна група.
Інформацію про ДТП за участі автомобіля патрульної поліції підтвердили у прес-службі відомства.