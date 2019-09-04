В Хмельницком нетрезвого прокурора поймали на нарушении ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Хмельницком полиция оштрафовала сотрудника прокуратуры за нарушение правил дорожного движения. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Патрульная полиция ночью остановила автомобиль KIA после того, как водителем было нарушено правило о предоставлении преимущества движения на перекрестке. Во время общения с водителем выяснилось, что это сотрудник местной прокуратуры, который работает в отделе, осуществляющем надзор за расследованиями, которые проводит Государственное бюро расследований.
По предварительной информации, прокурор находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения экспертизы он отказался.
Патрульные составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения.
Напомним, 24 августа пьяный водитель авто влетел в легковушку на встречной, погибла женщина.