У Хмельницькому прокурора напідпитку піймали на порушенні ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Хмельницькому поліція оштрафувала співробітника прокуратури за порушення правил дорожнього руху. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Патрульна поліція серед ночі зупинила автомобіль KIA після того, як водієм було порушене правило щодо надання переваги руху на перехресті. Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що це співробітник місцевої прокуратури, який працює у відділі, що здійснює нагляд за розслідуваннями, які проводить Державне бюро розслідувань.
За попередньою інформацією, прокурор перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження експертизи він відмовився.
Патрульні склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані сп’яніння.
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