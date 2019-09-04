У Хмельницькому прокурора напідпитку піймали на порушенні ПДР

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Хмельницькому поліція оштрафувала співробітника прокуратури за порушення правил дорожнього руху. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Патрульна поліція серед ночі зупинила автомобіль KIA після того, як водієм було порушене правило щодо надання переваги руху на перехресті. Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що це співробітник місцевої прокуратури, який працює у відділі, що здійснює нагляд за розслідуваннями, які проводить Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, прокурор перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження експертизи він відмовився.

Патрульні склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані сп’яніння.

Нагадаємо, 24 серпня п'яний водій авто влетів у легковик на зустрічній, загинула жінка.

Українські Національні Новини

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