В Хмельницком правоохранители изъяли у военнослужащего гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Хмельницком на железнодорожном вокзале правоохранители задержали военнослужащего, у которого изъяли гранату Ф-1. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Вчера, 13 ноября, около 11.40 часов правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который возвращался из зоны АТО в воинскую часть, которая дислоцируется в Тернополе. Во время проверки военнослужащего на железнодорожном вокзале в Хмельницком, в его рюкзаке обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней. Все изъяли и направили на экспертизу.
По факту дела открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.