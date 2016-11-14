В Хмельницком правоохранители изъяли у военнослужащего гранату

Вчера, 13 ноября, около 11.40 часов правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который возвращался из зоны АТО в воинскую часть, которая дислоцируется в Тернополе. Во время проверки военнослужащего на железнодорожном вокзале в Хмельницком, в его рюкзаке обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней. Все изъяли и направили на экспертизу.

По факту дела открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.