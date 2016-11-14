У Хмельницькому правоохоронці вилучили у військовослужбовця гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Хмельницькому на залізничному вокзалі правоохоронці затримали на залізничному вокзалі військовослужбовця, в якого вилучили гранату Ф-1. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.
Вчора, 13 листопада, близько 11.40 години правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який повертався із зони АТО до військової частини, яка дислокується в Тернополі. Під час перевірки військовослужбовця на залізничному вокзалі у Хмельницькому, в його рюкзаку виявили гранату Ф-1 та запал до неї. Усе вилучили і направили на експертизу.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.