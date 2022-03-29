В Хмельницкой области мошенники "собирают" деньги для теробороны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Нетешине Хмельницкой области мошенники прикрывались волонтерами и организовали схему незаконного обогащения. Об этом заявил городской голова Нетешина Александр Супрунюк в Facebook, передает УНН.
Детали
Как заявил мэр города, неизвестные звонят от его имени и собирают деньги на территориальную оборону. Кроме того, в разговоре с местными жителями злоумышленники “прикрываются” заместителями городского головы.
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"Звонят не только от моего имени, но и заместителей. Будьте бдительны. Официально заявляю, лично я не собирал и не собираю средства на свои счета. Не принимаю наличные и не распоряжаюсь лично ими" - заявил Супрунюк.
Напомним
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