В Хмельницкой области мошенники "собирают" деньги для теробороны

Детали

Как заявил мэр города, неизвестные звонят от его имени и собирают деньги на территориальную оборону. Кроме того, в разговоре с местными жителями злоумышленники “прикрываются” заместителями городского головы.

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"Звонят не только от моего имени, но и заместителей. Будьте бдительны. Официально заявляю, лично я не собирал и не собираю средства на свои счета. Не принимаю наличные и не распоряжаюсь лично ими" - заявил Супрунюк.

Напомним

В Донецкой области установили мошенника, который за вознаграждение обещал вывезти мирных жителей из Мариуполя.