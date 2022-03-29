У Хмельницькій області шахраї "збирають" гроші для тероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Нетішині Хмельницької області шахраї прикривалися волонтерами та організували схему незаконного збагачення. Про це заявив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк у Facebook, передає УНН.
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Як заявив мер міста, невідомі телефонують від його імені й збирають гроші на територіальну оборону. Крім того, у розмові з місцевими жителями зловмисники “прикриваються” заступниками міського голови.
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"Телефонують не тільки від мого імені, але й заступників. Будьте пильні. Офіційно заявляю, особисто я не збирав і не збираю кошти на своі рахунки. Не приймаю готівку і не розпоряджаюсь особисто ними" - заявив Супрунюк.
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