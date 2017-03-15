В Херсонской области зафиксировали очередной случай чумы свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Специалисты Госпродпотребслужбы зарегистрировали очередной случай африканской чумы свиней (АЧС) в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали заболевание и гибель свиней в подсобном хозяйстве гражданина, проживающего в селе Осокоровка Нововоронцовского района.
Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Как сообщал УНН, убытки от АЧС до 2020 года могут вырасти на 7,5 млрд грн.
Напомним, по словам народного депутата С.Тригубенко, причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов.