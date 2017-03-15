У Херсонській області зафіксували черговий випадок чуми свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували черговий випадок африканської чуми свиней (АЧС) у Херсонській області. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували захворювання і загибель свиней у підсобному господарстві громадянина, який проживає у селі Осокорівка Нововоронцовського району.
Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями. В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.
Як повідомляв УНН, збитки від АЧС до 2020 року можуть зрости на 7,5 млрд грн.
Нагадаємо, за словами народного депутат С.Тригубенка, причина трагічних наслідків АЧС полягає у некомпетентності контролюючих органів.