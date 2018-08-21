В Херсонской области массово горел камыш
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Пожар сухостоя и тростника на площади около 5 га произошло в селе Малая Кардашинка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области, передает УНН.
"20 августа в 14:43 на пункт связи 8-й Государственной пожарно-спасательной части г. Голая Пристань поступило сообщение о том, что в с. Малая Кардашинка горит камыш. На место вызова сразу отправился дежурный караул. По прибытию было установлено, что горит камыш и сухостой травы на большой площади. Существовала угроза распространения пожара на лесные массивы и жилую застройку", - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 17:30, а ликвидировали в 19:00 на площади 4,8 га. Было не допущено распространение огня за пределы сухостоя и тростника. К тушению пожара привлекли от областной ГСЧС 15 спасателей на четырех единицах техники, а от лесной охраны - шесть работников на четырех единицах техники.
Напомним, лесной пожар вспыхнул вблизи туристического города Будва на склонах Паштровской горы в центральной части адриатического побережья Черногории.