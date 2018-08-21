У Херсонській області масово горів очерет
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Пожежа сухостою та очерету на площі близько 5 га сталася у селі Мала Кардашинка Херсонської області. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в області, передає УНН.
"20 серпня о 14:43 на пункт зв’язку 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Гола Пристань надійшло повідомлення про те, що у с. Мала Кардашинка горить очерет. На місце виклику одразу вирушив черговий караул. По прибуттю було встановлено, що горить очерет та сухостій трави на великій площі. Існувала загроза розповсюдження пожежі на лісові масиви та житлову забудову", - йдеться в повідомленні.
Пожежу локалізували о 17:30, а ліквідували о 19:00 на площі 4,8 га. Було не допущено розповсюдження вогню за межі сухостою та очерету. До гасіння пожежі залучили від обласної ДСНС 15 рятувальників на чотирьох одиницях техніки, а від лісової охорони - шість працівників на чотирьох одиницях техніки.
Нагадаємо, лісова пожежа спалахнула поблизу туристичного міста Будва на схилах Паштровської гори у центральній частині адріатичного узбережжя Чорногорії.