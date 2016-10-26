В Херсоне загорелось здание Комсомольского райсовета

"Главная проблема для пожарных - они не могут подключить гидранты, чтобы питать пожарные машины. По словам пожарных, трудно предположить, сможет ли помещение работать дальше. Проводка крайне изношена. Пожарные открыли окна, чтобы проветрить помещение от едкого дыма", - написал херсонец.

Детали происшествия выясняются.