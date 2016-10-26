В Херсоне загорелось здание Комсомольского райсовета
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 26 октября. УНН. В помещении Комсомольского в городе Херсоне райсовета, по улице Суворова, продолжаются работы по ликвидации пожара. Об этом в Facebook сообщил очевидец пожара Сергей Михеев.
"Главная проблема для пожарных - они не могут подключить гидранты, чтобы питать пожарные машины. По словам пожарных, трудно предположить, сможет ли помещение работать дальше. Проводка крайне изношена. Пожарные открыли окна, чтобы проветрить помещение от едкого дыма", - написал херсонец.
Детали происшествия выясняются.