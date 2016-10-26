У Херсоні загорілась будівля Комсомольської райради
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У приміщенні Комсомольської в місті Херсоні райради, по вулиці Суворова, тривають роботи з ліквідації пожежі. Про це у Facebook повідомив очевидець пожежі Сергій Міхєєв.
"Головна проблема для пожежних - вони не можуть підключити гідранти, щоб живити пожежні машини. За словами пожежників, важко припустити, чи зможе приміщення працювати далі. Проводка вкрай зношена. Пожежники відкрили вікна, щоб провітрити приміщення від їдкого диму", - написав херсонець.
Деталі події з'ясовуються.