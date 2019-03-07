В Херсоне у прокурора из автомобиля украли печать

Неизвестные украли из автомобиля, припаркованного у дома в котором проживает прокурор, сумку в которой было удостоверение прокурора, а также печать, используемая для маркировки папок с документами режимно-секретных органов.

Потерпевший обратился в полицию. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Оболонском районе столицы неизвестный обокрал квартиру сотрудницы Киевской прокуратуры.

Напомним, жилье прокурора местной прокуратуры обокрали в Киеве.