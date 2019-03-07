В Херсоне у прокурора из автомобиля украли печать
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Херсоне из автомобиля сотрудника прокуратуры украли сумку с личными документами и печатью. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Неизвестные украли из автомобиля, припаркованного у дома в котором проживает прокурор, сумку в которой было удостоверение прокурора, а также печать, используемая для маркировки папок с документами режимно-секретных органов.
Потерпевший обратился в полицию. Проводится досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Оболонском районе столицы неизвестный обокрал квартиру сотрудницы Киевской прокуратуры.
Напомним, жилье прокурора местной прокуратуры обокрали в Киеве.