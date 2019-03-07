У Херсоні у прокурора з автомобіля вкрали печатку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Херсоні з автомобіля співробітника прокуратури вкрали сумку з особистими документами і печаткою. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Невідомі вкрали з автомобіля, припаркованого біля будинку в якому проживає прокурор, сумку в якій було посвідчення прокурора, а також печатка, яку використовували для маркування папок з документами режимно-секретних органів.
Потерпілий звернувся в поліцію. Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, в Оболонському районі столиці невідомий обікрав квартиру співробітниці Київської прокуратури.
Нагадаємо, житло прокурора місцевої прокуратури обікрали в Києві.