В Херсоне семья скрыла от медиков о своем пребывании за границей: бригада врачей на карантине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Херсоне семья при вызове скорой помощи скрыла информацию о недавнем возвращении из заграницы, из-за чего бригаду врачей поместили на 14 дней на карантин. Об этом главный врач области Виктор Короленко написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
"Вчера, в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера о своем недавнем пребывании за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты", - сказано в сообщении.
Теперь, как отмечает Короленко, бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней.
Напомним, по состоянию на 22:00 18 марта, в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19.