У Херсоні родина приховала від медиків про своє перебування за кордоном: бригада лікарів на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Херсоні родина при виклику швидкої допомоги приховала інформацію щодо нещодавнього повернення з закордону, через що бригаду лікарів помістили на 14 днів на карантин. Про це головний лікар області Віктор Короленко написав на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
"Вчора, до екстреної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, яка проживає у Херсоні. Громадяни приховали інформацію від диспетчера щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту", - сказано у повідомленні.
Тепер, як зазначає Короленко, бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів.
Нагадаємо, станом на 22:00 18 березня, в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19.