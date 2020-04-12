В Херсоне горел дом, где находились двое несовершеннолетних

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Херсоне произошел пожар в частном доме. Спасатели ликвидировали пожар и спасли двух несовершеннолетних 13 и 4,5 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.