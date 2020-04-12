В Херсоне горел дом, где находились двое несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Херсоне произошел пожар в частном доме. Спасатели ликвидировали пожар и спасли двух несовершеннолетних 13 и 4,5 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.
"12 апреля в 10:58 в Службу "101" Херсона поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Александровской. В доме были несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные с помощью трехколенной лестницы, быстро добрались до окна второго этажа, демонтировали металлические решетки и спустили детей вниз, где их уже ждали медики.
"Двое братьев 13-ти и 4,5 лет были напуганы, но невредимы. В каретах скорой их осмотрели врачи и подтвердили, что госпитализация не требуется. К тому времени, когда произошел пожар дети находились дома одни. Старшему парню показалось, что внизу что-то "бахнуло" (как потом оказалось, это был баллончик дезодоранта, который взорвался от высокой температуры). Он хотел спуститься, но на первом этаже было все в дыму", - сообщили в пресс-служб.
Спасатели ликвидировали пожар в 11:35. Огнем повреждены вещи и комната на первом этаже на площади 12 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в воскресенье в 2:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Центральная города Подгородное Днепровского района.