У Херсоні горів будинок, де перебувало двоє неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Херсоні сталася пожежа у приватному будинку. Рятувальники ліквідували пожежу і врятували двох неповнолітніх 13 та 4,5 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Херсонській області.
“12 квітня о 10:58 до Служби "101" Херсона надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку по вул. Олександрівський. У будинку були неповнолітні діти”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вогнеборці за допомогою триколінної драбини, швидко дісталися до вікна другого поверху, демонтували металеві грати і спустили дітей додолу, де їх вже чекали медики.
“Двоє братів 13-ти та 4,5 років були налякані, але неушкоджені. В каретах швидкої їх оглянули лікарі і підтвердили, що госпіталізація не потрібна. На той час, коли сталася пожежа діти перебували вдома самі. Старшому хлопцю здалося, що внизу щось "бахнуло" (як потім виявилося, це був балончик дезодоранту, що вибухнув від високої температури). Він хотів спуститися, але на першому поверсі було все в диму”, - повідомили у пресслужбі.
Рятувальники ліквідували пожежу об 11:35. Вогнем пошкоджені речі та кімната на першому поверсі на площі 12 кв.м. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у неділю о 02:51 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Центральна міста Підгороднє Дніпровського району.