У Херсоні горів будинок, де перебувало двоє неповнолітніх

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Херсоні сталася пожежа у приватному будинку. Рятувальники ліквідували пожежу і врятували двох неповнолітніх 13 та 4,5 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Херсонській області.