На Дніпропетровщині горів будинок побуту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У неділю о 02:51 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Центральна міста Підгороднє Дніпровського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою направлено чергові відділення 3-ої, 18-ої та 60-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині офісного приміщення на другому поверсі трьохповерхової будівлі та перекинулась на побутове приміщення на третьому поверсі.
Вогнем знищено меблі та техніку на загальній площі 53 м. кв.
Пожежу локалізовано о 03:34 та ліквідовано о 03:48.
Загиблих та постраждалих немає.
До гасіння займання залучено 14 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Нагадаємо, у Броварах сталася велика пожежа.