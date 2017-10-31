В Херсоне автобус с пассажирами врезался в столб, есть пострадавшие

"ДТП произошло утром на перекрестке улиц Ушакова и И.Кулика. По словам водителя, его подрезала легковая машина, он не справился с управлением и влетел в столб. Предыдущая правовая квалификация уголовного преступления ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" - сообщили корреспонденту УНН правоохранители.

По информации из приемной Херсонской областной клинической больницы, каретами скорой были доставлены 5 пострадавших.

Их состояние удовлетворительное.

Напомним, вчера возле одного развлекательного заведения в Кропивницком, неизвестный совершил наезд на девушку 1994 года рождения и скрылся с места ДТП.