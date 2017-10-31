В Херсоне автобус с пассажирами врезался в столб, есть пострадавшие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35143 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100705 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152838 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114999 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115671 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112054 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103957 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106961 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103475 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152688 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Херсоне автобус с пассажирами врезался в столб, есть пострадавшие

В Херсоне автобус с пассажирами врезался в столб, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 16354 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 31 октября. УНН. В Херсоне маршрутный автобус врезался в столб электропередач, об этом корреспонденту УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУ НП Херсонской области.

"ДТП произошло утром на перекрестке улиц Ушакова и И.Кулика. По словам водителя, его подрезала легковая машина, он не справился с управлением и влетел в столб. Предыдущая правовая квалификация уголовного преступления ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" - сообщили корреспонденту УНН правоохранители.

По информации из приемной Херсонской областной клинической больницы, каретами скорой были доставлены 5 пострадавших.

Их состояние удовлетворительное.

Напомним, вчера возле одного развлекательного заведения в Кропивницком, неизвестный совершил наезд на девушку 1994 года рождения и скрылся с места ДТП.

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