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У Херсоні автобус с пасажирами врізався в стовп, є постраждалі

У Херсоні автобус с пасажирами врізався в стовп, є постраждалі

Київ • УНН

 • 16358 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Херсоні маршрутний автобус врізався в стовп електропередач, про це кореспонденту УНН повідомили у Відділі комунікації ГУ НП Херсонщини.

"ДТП сталась зранку на перехресті вулиць Ушакова та І.Куліка. Зі слів водія, його підрізала легкова автівка, він не справився з керуванням і влетів у стовп. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" - повідомили кореспонденту УНН правоохоронці.

За інформацією з приймальної Херсонської обласної клінічної лікарні, каретами швидкої було доставлено 5 постраждалих. Їх стан задовільний.

Нагадаємо, учора неподалік одного розважального закладу у Кропивницькому, невідомий скоїв наїзд на дівчину 1994 року народження і зник з місця ДТП.

Українські Національні Новини

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