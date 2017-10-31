У Херсоні автобус с пасажирами врізався в стовп, є постраждалі

"ДТП сталась зранку на перехресті вулиць Ушакова та І.Куліка. Зі слів водія, його підрізала легкова автівка, він не справився з керуванням і влетів у стовп. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" - повідомили кореспонденту УНН правоохоронці.

За інформацією з приймальної Херсонської обласної клінічної лікарні, каретами швидкої було доставлено 5 постраждалих. Їх стан задовільний.

Нагадаємо, учора неподалік одного розважального закладу у Кропивницькому, невідомий скоїв наїзд на дівчину 1994 року народження і зник з місця ДТП.