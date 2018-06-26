В Харькове взяли под стражу подозреваемого в убийстве экс-супругов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве супругов в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Сторона обвинения настаивала на определении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В то же время сторона защиты настаивала на определении залога в размере 500 тысяч грн.
Суд определил меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога сроком на 60 суток.
Напомним, тела супругов и их раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. Трагедия произошла в Харькове 24 июня. Впоследствии стало известно, что мотивом убийства стало долговое обязательство потерпевшего в размере 100 тысяч долларов.