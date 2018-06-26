У Харкові взяли під варту підозрюваного у вбивстві екс-подружжя
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві подружжя у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Сторона обвинувачення наполягала на визначенні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Водночас сторона захисту наполягала на визначенні застави у розмірі 500 тисяч грн.
Суд визначив запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави терміном на 60 діб.
Нагадаємо, тіла подружжя та їхню поранену 12-річну дитину виявила у квартирі сусідка. Трагедія сталася у Харкові 24 червня. Згодом стало відомо, що мотивом вбивства стало боргове зобов'язання потерпілого у розмірі 100 тисяч доларів.