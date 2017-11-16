В Харькове водитель въехал в гипермаркет

В четверг, 16 ноября, в Харькове водитель Dacia Logan въехал в гипермаркет Караван, протаранил вход и прокатился по залу. Мужчине удалось доехать практически до центра торгового зала.

В патрульной полиции города рассказали, что у водителя заметили признаки наркотического опьянения. Информация проверяется.

Во время инцидента никто не пострадал.

На мужчину составлены два админпротоколы. На месте работает полиция.

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