В Харькове водитель въехал в гипермаркет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Харькове водитель Dacia Logan въехал в гипермаркет, передает корреспондент УНН.
В четверг, 16 ноября, в Харькове водитель Dacia Logan въехал в гипермаркет Караван, протаранил вход и прокатился по залу. Мужчине удалось доехать практически до центра торгового зала.
В патрульной полиции города рассказали, что у водителя заметили признаки наркотического опьянения. Информация проверяется.
Во время инцидента никто не пострадал.
На мужчину составлены два админпротоколы. На месте работает полиция.
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