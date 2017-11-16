У Харкові водій в'їхав в гіпермаркет
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Харкові водій Dacia Logan в'їхав в гіпермаркет, передає кореспондент УНН.
У четвер, 16 листопада, в Харкові водій Dacia Logan в'їхав в гіпермаркет Караван, протаранив вхід і прокотився по залу. Чоловікові вдалося доїхати практично до центру торгового залу.
В патрульній поліції міста розповіли, що у водія помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Інформація перевіряється.
Під час інциденту ніхто не постраждав.
На чоловіка складено два адмінпротоколи. На місці працює поліція.
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