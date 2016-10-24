В Харькове разоблачили мужчину, который продавал нелицензированный алкоголь через Интернет

"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области в рамках операции "Акциз-2016" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.115, ч.1 ст.199, ч.3 ст.204 УК Украины разоблачен факт незаконной реализации ликеро водочных изделий через Интернет", - говорится в сообщении.

Установлено, что 24-летний житель Харькова продавал через Интернет алкогольные напитки в тетрапаках под известными торговыми марками, которые перевозил на собственном автомобиле.

При этом харьковчанин не зарегистрирован как субъект хозяйственной деятельности и не имеет лицензии на право осуществления торговли ликеро-водочными изделиями.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и изъято алкогольные изделия и автомобиль общей стоимостью более 500 тыс. грн.

Проводятся мероприятия по установлению каналов поступления изъятого алкоголя.

Напомним, фальсифицированную водку стоимостью около 30 млн грн изъяли в Днепропетровской области.