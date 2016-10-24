У Харкові викрили чоловіка, який продавав неліцензований алкоголь через Інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Харкові співробітники податкової міліції викрили чоловіка, який продавав фальсифікований алкоголь через Інтернет, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.
“Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області в рамках операції „Акциз-2016“ та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.115, ч.1 ст.199, ч.3 ст.204 КК України викрито факт незаконної реалізації лікеро-горілчаних виробів через мережу Інтернет”, — йдеться в повідомленні.
Встановлено, що 24-річний житель Харкова продавав через мережу Інтернет алкогольні напої в тетрапаках під відомими торговими марками, які перевозив на власному автомобілі.
При цьому харків’янин не зареєстрований як суб’єкт господарської діяльності та не має ліцензії на право здійснення торгівлі лікеро-горілчаними виробами.
У результаті проведених заходів співробітниками поліції виявлено та вилучено алкогольні вироби та автомобіль загальною вартістю понад 500 тис. грн.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення каналів надходження вилученого алкоголю.
Нагадаємо, фальсифіковану горілку вартістю близько 30 млн грн вилучили на Дніпропетровщині.