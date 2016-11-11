В Харькове крупный пожар: горит мебельный цех
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. На тушение выехали 13 экипажей спасателей с места эвакуировали 50 харьковчан. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 14:38. По словам очевидцев, начали гореть помещения мебельного цеха на улице Франковской, 14 Об этом УНН сообщили в ГУ ГосЧС в Харьковской области.
"Всего горит около 600 кв. м территории. Это все одноэтажные здания. Сейчас мы боремся за сохранение двухэтажного дома, который рядом с цехами. Осложняет работу то, что сами цеха имеют деревянные конструкции и были заполнены мебелью и древесиной. По предварительным данным, это был цех по сборке мебели ", - рассказал помощник начальника ГУ ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
Кроме того, проблемы для спасателей создает отсутствие на месте пожарных гидрантов. По словам пожарных, воду возят из реки Харьков.
"С места эвакуированы более 50 человек. К счастью никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался ", - отметил И.Лупандин.