В Харькове крупный пожар: горит мебельный цех

"Всего горит около 600 кв. м территории. Это все одноэтажные здания. Сейчас мы боремся за сохранение двухэтажного дома, который рядом с цехами. Осложняет работу то, что сами цеха имеют деревянные конструкции и были заполнены мебелью и древесиной. По предварительным данным, это был цех по сборке мебели ", - рассказал помощник начальника ГУ ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Кроме того, проблемы для спасателей создает отсутствие на месте пожарных гидрантов. По словам пожарных, воду возят из реки Харьков.

"С места эвакуированы более 50 человек. К счастью никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался ", - отметил И.Лупандин.