У Харкові велика пожежа: горить меблевий цех
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. На гасіння виїхали 13 екіпажів рятувальників, з місця евакуювали 50 харків’ян. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько 14:38. За словами очевидців, почали горіти приміщення меблевого цеху на вулиці Франківській, 14. Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
“Всього горить близько 600 кв. м території. Це все одноповерхові будівлі. Зараз ми боремося за збереження двоповерхового будинку, який поряд з цехами. Ускладнює роботу те, що самі цехи мають дерев’яні конструкції і були заповнені меблями і деревиною. За попередніми даними, це був цех зі збірки меблів”, — розповів помічник начальника ГУ ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.
Крім того, проблеми для рятувальників створює відсутність на місці пожежних гідрантів. За словами пожежників, воду возять з річки Харків.
“З місця евакуйовано понад 50 осіб. На щастя ніхто не постраждав і за медичною допомогою не звертався”, — зазначив І.Лупандін.