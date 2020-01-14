В Харькове в торговом центре бегал львенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. По харьковском торговом центре "Sun Mall" на улице Одесской бегал львенок под кличкой Симба. Пользователи опубликовали соответствующее видео в местном Telegram-канале, передает УНН.
"В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз "пугать" посетителей выскочил Симба", - подписали видео.
На видео, маленький львенок ласково трется о ноги молодых людей и лижет стены.
Напомним, что в Харькове уже неоднократно в общественных местах видели разных диких животных. Например, осенью, по улицам Харькова прогуливался слон.
А уже в декабре, в харьковском супермаркете ловили обезьяну из контактного зоопарка.