В харьковском супермаркете ловили обезьяну из контактного зоопарка

"В "АТБ" на Одесской (уточнение: на проспекте Гагарина, в магазине №776 - ред.) забежала обезьяна с контактного зоопарка. Супермаркет временно закрыли, чтобы поймать беглянку", - говорится в сообщении.

Ловили обезьяну в магазине №776 на проспекте Гагарина.

Сообщается, что контактный зоопарк размещается в том же здании на третьем этаже. Обезьяна прыгала по металлическим конструкциям в магазине.

Напомним, в Киеве по улице выгуливали леопарда.

Как сообщалось ранее в УНН, по делу живодера из Хмельницкой области собаку Барсика вновь отвезут на экспертизу.