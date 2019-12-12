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У харківському супермаркеті ловили мавпу з контактного зоопарку

У харківському супермаркеті ловили мавпу з контактного зоопарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Харкові в одному із супермаркетів мережі "АТБ" ловили мавпу, яка втекла з контактного зоопарку. Відповідне відео було розміщене на сторінці в Facebook однієї із груп міста Харкова, передає УНН.

"В "АТБ" на Одеській (уточнення: на проспекті Гагаріна, у магазині №776 - ред.) забігла мавпа з контактного зоопарку. Супермаркет тимчасово закрили, щоб впіймати втікачку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що контактний зоопарк розміщується в тій же будівлі на третьому поверсі. Мавпа стрибала по металевим конструкціям у магазині.

Нагадаємо, у Києві по вулиці вигулювали леопарда.

Як повідомлялося раніше в УНН, у справі живодера із Хмельниччини собаку Барсика знов відвезуть на експертизу.

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